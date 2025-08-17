Ingresar
Visita especial: la Reserva de Central Córdoba visitó el CePSI por el Día del Niño

Los futbolistas ferroviarios compartieron momentos con los niños que se encuentran en recuperación por distintos problemas de salud, entregándoles regalos y palabras de aliento.

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el plantel de Reserva de Central Córdoba, acompañado por el cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos “Pollo” Roldán y directivos del club, realizó una visita al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI) de Santiago del Estero.

Durante la jornada, los futbolistas ferroviarios compartieron momentos con los niños que se encuentran en recuperación por distintos problemas de salud, entregándoles regalos y palabras de aliento.

La actividad se desarrolló en un clima de gran emoción, tanto para los pequeños como para los jugadores, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que refuerzan el compromiso social de la institución.

Con este gesto, Central Córdoba reafirma su rol solidario en la comunidad y se suma a los festejos por el Día del Niño, llevando alegría y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

