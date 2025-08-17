Russo vivió un desahogo enorme tras la victoria de Boca: "Este grupo lo necesitaba"

El DT celebró su primer triunfo desde su regreso al Xeneize y destacó la importancia de la cohesión del plantel, la competencia interna y el compromiso de todos los jugadores.

Hoy 23:50

Tras cortar la racha de 12 partidos sin ganar, Miguel Ángel Russo vivió el triunfo de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia de una manera muy especial. Sentado en una silla para estar más cerca de sus jugadores, el entrenador se mostró emocionado y desahogado, abrazando al resto de su cuerpo técnico, con una sonrisa que reflejaba alivio y alegría.

“Estos triunfos se valoran de manera inteligente. Esto suma mucho a nivel de grupo para buscar siempre lo mejor. El grupo está contento y feliz, lo necesitaban algo. Ahora hay que seguir trabajando”, dijo Russo, subrayando la importancia de la cohesión del plantel.

El DT también destacó la calidad de su plantel: “Boca tiene un plantel fuerte y grande. Habrá que elegir para cada partido a los mejores que están y lo que necesitamos. El grupo está y hay que fortalecerlo”. Además, valoró la decisión de que todos los jugadores viajaran a Mendoza, incluyendo a los lesionados: “Siempre tienen que venir todos a los lugares y eso es muy bueno. Eleva el nivel y la competencia. Vamos recuperando jugadores y la forma que necesita un club como Boca”.

Consultado sobre si este triunfo le daba confianza a él, Russo fue cauteloso: “No lo veo así. Nosotros estamos bien, venimos hablando mucho con el grupo, de lo bueno y de lo malo. Marco las líneas y las formas de trabajo para que compitan al alto nivel. Esto es Boca, me tocó siempre tener un equipo competitivo”.

Pese a la cautela, Miguelo disfrutó el momento, destacando la dureza del rival y la importancia de seguir entrenando: “Enfrentamos a un rival muy competitivo y que le tengo respeto. Tenemos que seguir entrenando para estar preparados para el nivel que tiene el torneo. Ahora vendrá un partido difícil ante Banfield de local”. Con esta victoria, Russo volvió a festejar con Boca tras 16 partidos contando desde 2020, cortando una racha que pesaba sobre el club.