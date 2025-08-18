Zelensky: “Todos anhelamos una paz digna y una seguridad auténtica”

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky está en Washington para participar de una cumbre junto al presidente Donald Trump y líderes europeos en la Casa Blanca.

Hoy 08:35

En la antesala del encuentro, en el que buscará discutir propuestas de paz con Rusia y obtener garantías de seguridad de Estados Unidos, advirtió que el objetivo es alcanzar “una paz digna y una seguridad auténtica”.

En un mensaje publicado este lunes en X, Zelensky denunció nuevos ataques rusos: “En este preciso momento, los rusos atacan Kharkiv, Zaporiyia, la región de Sumy y Odessa, destruyendo edificios residenciales e infraestructura civil”. Y agregó: “Los rusos están asesinando deliberadamente a personas, especialmente a niños. Putin cometerá asesinatos ostentosos para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, así como para humillar los esfuerzos diplomáticos.

También detalló: “Hubo un ataque deliberado por parte de Rusia a una instalación energética en Odesa, propiedad de una empresa azerbaiyana, lo que implica que fue un ataque no sólo contra nosotros, sino también contra nuestras relaciones y nuestra seguridad energética. La maquinaria de guerra rusa sigue destruyendo vidas a pesar de todo”.

Ante ese escenario, planteó que el país necesita compromisos firmes de sus aliados: “Por eso buscamos ayuda para poner fin a los asesinatos. Por eso se requieren garantías de seguridad confiables. Por eso no se debe recompensar a Rusia por su participación en esta guerra. La guerra debe terminar. Y es Moscú quien debe escuchar la palabra: ‘¡Alto!’”.

La cumbre -que reúne también a los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN- ocurre apenas una semana después del encuentro entre el primer mandatario estadounidense y su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego en Ucrania y a la que Zelensky no fue invitado.

Se espera que Trump y su par ucraniano se reúnan este lunes primero a solas y que luego el encuentro se amplíe a los demás líderes europeos, según indicó una fuente del gobierno alemán. Además, en Washington se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Esta será la primera vez que Zelensky visite la Casa Blanca desde febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, mantuvieron un cruce con el primer mandatario ucraniano por “no mostrar suficiente gratitud” por la ayuda de Estados Unidos contra la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. Desde aquel encuentro, Trump se mostró más crítico con Putin y dio muestras de frustración ante el reiterado bloqueo ruso en las negociaciones de paz.