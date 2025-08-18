Monte Quemado: choque entre camioneta y moto deja a dos jóvenes heridos

Sucedió durante la mañana de este lunes en el barrio San Cayetano de esa ciudad.

Hoy 10:40

Un accidente de tránsito registrado en las primeras horas de este lunes generó preocupación en la ciudad de Monte Quemado. El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de acceso Deán Funes y avenida Norte, en el barrio San Cayetano.

Según el informe policial, el hecho involucró a una motocicleta Yamaha YBR 125 cc y una camioneta Toyota Hilux blanca perteneciente a una empresa privada.

La moto era conducida por Maicol Alex González, de 30 años, quien viajaba acompañado de su pareja, Julia Balderrama, de 22. Ambos circulaban de sur a norte por Deán Funes cuando impactaron contra la parte trasera de la camioneta, que transitaba de este a oeste por Av. Norte.

La camioneta era guiada por Jorge Nazareno Gabriel Risso Patrón, de 21 años, empleado de la firma LITSA, acompañado por Enzo Agustín Mercado, de 34. Ninguno de ellos resultó herido.

Minutos después del choque, personal del hospital local acudió al lugar y trasladó a los ocupantes de la moto para su correspondiente atención médica. Hasta las primeras horas de la mañana, se aguardaba el parte oficial sobre su estado de salud.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Gabriel Gómez, se ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos, la realización de pericias por parte de Criminalística y el test de alcoholemia a los ocupantes de la camioneta.