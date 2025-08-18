Mitre busca la recuperación ante Agropecuario en Carlos Casares

Desde las 14 y por la fecha 27 de la Primera Nacional, el Auri intentará cortar la mala racha como visitante y acercarse a terreno de Reducido.

Hoy 11:21

El Club Atlético Mitre se prepara para un compromiso clave en la Primera Nacional 2025: visitará a Agropecuario Argentino este lunes 18 de agosto a las 14, con arbitraje de Maximiliano Macheroni, acompañado por Matías Bianchi y Martín Saccone como asistentes, mientras que Marcelo Sanz será el cuarto juez.

El elenco del Barrio 8 de Abril atraviesa un momento complicado con una racha negativa de cuatro partidos sin ganar —tres derrotas y un empate—, siendo su último resultado la igualdad 1-1 frente a Gimnasia de Jujuy en condición de local. Actualmente, Mitre se ubica 12° con 32 puntos, producto de 8 victorias, 8 empates y 10 derrotas, y necesita sumar para no perder terreno en la lucha por ingresar al Reducido.

Por su parte, Agropecuario tampoco atraviesa su mejor presente y está fuera de los puestos de clasificación. El Sojero se encuentra 9° con 35 puntos, a siete unidades de Estudiantes de Caseros, el último que hoy estaría ingresando. Sin embargo, llega con envión anímico tras imponerse por 1-0 como visitante ante Colón en la fecha pasada.