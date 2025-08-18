Talleres y San Martín (SJ) se miden en una final para escaparle al descenso

La T necesita volver al triunfo y recibirá a un Santo sanjuanino en un duelo para ambos sin margen para mantener la categoría. Se miden desde las 21.00.
En el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba recibirá este lunes desde las 21 a San Martín de San Juan, en el partido que bajará el telón de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Ambos equipos llegan necesitados: la T busca reencontrarse con el triunfo y el Santo sanjuanino necesita sumar urgente para no hundirse en la tabla de los promedios.
El conjunto de Carlos Tevez llega con la obligación de hacerse fuerte en casa tras un arranque irregular: cayó con San Lorenzo, venció a Independiente, empató con Godoy Cruz y perdió frente a Lanús. El gran objetivo será conseguir la primera victoria como local en el Clausura para mantener la ilusión de meterse en playoffs y no complicarse con la tabla anual.
Por su parte, el equipo de Leandro “Pipi” Romagnoli vive un momento crítico. San Martín de San Juan marcha último en la tabla anual y es el equipo con peor promedio de la categoría. Con apenas 4 puntos en cuatro fechas, viene de caer 1-0 con Sarmiento y necesita empezar a ganar para no hipotecar sus chances de permanecer en la máxima división.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáceres, Luciano Recalde y Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Nicolás Watson, Tomás Fernández y Sebastián Jaurena; Ignacio Maestro Puch y Horacio Tijanovich. DT: Leandro Romagnoli.