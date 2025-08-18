Sportivo Fernández lo dio vuelta y venció a Central Córdoba en un duelo caliente

El Albiceleste ganó 2-1 en el Predio del Zanjón, con goles de Storniolo y Sequeira. El Ferro terminó con cuatro expulsados, incluido su entrenador Germán Montenegro.

Hoy 19:30

La fecha 6 de la Liga Santiagueña de Fútbol se cerró con un partido vibrante y lleno de polémicas. En el Predio Deportivo del Zanjón, Sportivo Fernández venció por 2-1 a Central Córdoba en un encuentro que tuvo de todo: goles, emociones y un final caliente con expulsados.

El Ferroviario se había puesto en ventaja a los 20 minutos del complemento gracias a Nahuel Reyes, pero la visita reaccionó rápido y lo dio vuelta. A los 31 minutos Gabriel Storniolo marcó el empate y, a los 40, Axel Sequeira selló la victoria albiceleste.

El partido se desvirtuó y llegaron las polémicas: Ciro González, Maxi Salvatierra, Santiago Amarelle y el entrenador Germán Montenegro fueron expulsados en Central Córdoba, que terminó con serias bajas.

Con esta derrota, Central Córdoba queda con 6 puntos en la 8ª posición, producto de una victoria, tres empates y dos caídas. En la próxima fecha se medirá ante Yanda FC.

Por su parte, Sportivo Fernández llegó a 10 unidades, se prende en la pelea y se ubica detrás de Villa Unión (13) y Unión Santiago (12). Su próximo compromiso será como local frente a Sarmiento.

En Reserva, Central Córdoba se quedó con un amplio triunfo al golear 7-0 a Sportivo Fernández.

Cronograma de partidos:

Viernes 15

Banfield 1-2 Estudiantes

Comercio 1-0 Güemes

Domingo 17

Atlético Forres 1-2 Yanda

Agua y Energía 1-1 Central Argentino

Unión de Beltrán 3-2 Mitre

Independiente de Fernández 1-1 Instituto Santiago

Defensores de Forres 1-6 Vélez de San Ramón

Sarmiento 2-1 Independiente de Beltrán

Unión Santiago 2-0 Villa Unión

Lunes 18

Central Córdoba 1-2 Sportivo Fernández