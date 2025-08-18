¡La suerte te está esperando con pozos millonarios en Casinos del Sol!

Las salas de Casinos del Sol en Santiago del Estero presentan una oportunidad única para los amantes de la suerte. En las salas de Ciudad Capital, las slots están en juego con pozos acumulados superiores a los 2 millones de pesos, mientras que en Termas de Río Hondo, los jugadores pueden tentar su fortuna con pozos que superan los 10 millones de pesos.

Estas emocionantes oportunidades están disponibles en las slots de última generación, con juegos que aseguran horas de diversión y adrenalina.

Además, en Casino Santiago, ubicado en Belgrano Sur 750, se pueden disfrutar de mesas de paño (ruletas, carteados y dados) todos los días de 20:00 a 03:00 hs.

No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inigualable en Casinos del Sol. ¡La suerte te está esperando!