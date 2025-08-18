Ingresar
Central Córdoba ya tiene fecha y sede confirmada para la Supercopa Argentina

El Ferro y Vélez se verán las caras en la definición de un nuevo título del futbol argentino.

Hoy 14:10

La Supercopa Argentina 2024 ya tiene todo definido: Central Córdoba y Vélez Sarsfield se verán las caras el sábado 6 de septiembre, desde las 15 horas, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

El Fortín, llega a la final tras ser campeón de la Liga Profesional 2024 en donde se impuso 2-0 con autoridad a Huracán en la última fecha del certamen el 15 de diciembre, en tanto que Central Córdoba festejó en la Copa Argentina 2024 al ganarle precisamente a Vélez por 1 a 0 el 11 de diciembre del año pasado. Se enfrentarán en un choque inédito por un título nacional.

El escenario será la casa del Canalla, que volverá a recibir una final de trascendencia, con ambas parcialidades presentes para darle un marco especial al encuentro.

