Qué necesitan los equipos argentinos para pasar en las Copas

El Ferroviario llega con ventaja sobre Lanús en la Sudamericana, mientras que River, Racing, Vélez y Estudiantes se juegan todo en la Libertadores. Huracán, Independiente y Godoy Cruz también buscan seguir con vida en el plano continental.

Hoy 15:03

Central Córdoba afronta una semana histórica en el plano internacional. El equipo de Omar De Felippe venció por 1-0 a Lanús en el Madre de Ciudades y ahora deberá defender la mínima diferencia en la Fortaleza este jueves desde las 21.30. El Ferroviario está a 90 minutos de meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un hito para el fútbol santiagueño.

Pero no es el único argentino que define su futuro en los torneos continentales. En total, nueve equipos del país disputan esta semana los encuentros de vuelta de los octavos de final, con panorama abierto tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana.

Qué necesitan los argentinos en la Copa Libertadores

Racing: cayó por 1-0 ante Peñarol en Uruguay y está obligado a dar vuelta la serie en el Cilindro, este martes a las 21.30.

Vélez: rescató un 0-0 en Brasil ante Fortaleza y buscará ganar en el Amalfitani este martes a las 19.00 para meterse en cuartos.

River: igualó 0-0 contra Libertad en Asunción y definirá en el Monumental, este jueves a las 21.30, con el apoyo de su gente.

Estudiantes: fue el único argentino que ganó en la ida: 1-0 a Cerro Porteño en Paraguay. Este miércoles en UNO le alcanza con un empate para seguir adelante.

El panorama en la Copa Sudamericana

Huracán: perdió por 1-0 en Colombia ante Once Caldas y necesita ganar este martes en el Ducó (19.00).

Independiente: cayó por 1-0 frente a la U de Chile y está obligado a ganar en Avellaneda este miércoles a las 21.30.

Godoy Cruz: sufrió un 2-1 contra Atlético Mineiro en la ida y deberá imponerse este jueves en Mendoza (19.00).

Lanús: perdió por 1-0 con Central Córdoba en Santiago y necesita dar vuelta la serie. El Ferro tendrá el desafío de mantener la ventaja como visitante el jueves a las 21.30.

La agenda de los argentinos en la semana

Copa Libertadores

Martes 19/8 – 19.00: Vélez vs Fortaleza (0-0)

Martes 19/8 – 21.30: Racing vs Peñarol (0-1)

Miércoles 20/8 – 19.00: Estudiantes vs Cerro Porteño (1-0)

Jueves 21/8 – 21.30: River vs Libertad (0-0)

Copa Sudamericana

Martes 19/8 – 19.00: Huracán vs Once Caldas (0-1)

Miércoles 20/8 – 21.30: Independiente vs U. de Chile (0-1)

Jueves 21/8 – 19.00: Godoy Cruz vs Atlético Mineiro (1-2)

Jueves 21/8 – 21.30: Lanús vs Central Córdoba (0-1)