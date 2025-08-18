La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos al fray Eduardo Zatti

Durante años se desempeñó como párroco de la iglesia San Francisco Solano.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita del fray Eduardo Zatti, quien durante varios años se desempeñó como párroco y ecónomo de la Iglesia San Francisco Solano, y actualmente se encuentra misionando en la provincia de Córdoba.

Durante el encuentro realizado en el salón de acuerdos, dialogaron sobre diversas iniciativas que tiene la iglesia para la comunidad con el propósito de promover la fraternidad entre los vecinos.

De esta manera, el municipio continúa con el trabajo articulado que mantiene con instituciones sociales, religiosas, educativas, deportivas, colegios profesionales y otras entidades.

Cabe recordar que Zatti tiene una extensa trayectoria evangelizadora no solo en Santiago del Estero, sino también en varias provincias argentinas y en el continente africano, con el objetivo primordial de asistir a las personas más vulnerables.