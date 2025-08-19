El viento se hace presente en la Madre de Ciudades con ráfagas de casi 60 km/h

El SMN advirtió que este martes Santiago vivirá una jornada marcada por el viento del sudoeste, que será protagonista con ráfagas intensas.

Hoy 13:39

El viento volvió a ser noticia en la Madre de Ciudades. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, este martes la provincia registrará ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

El fenómeno se extenderá durante gran parte de la jornada, con vientos sostenidos del sector sudoeste que alcanzarán velocidades de entre 32 y 41 km/h.

El cielo se presenta algo soleado, aunque estaba previsto que esté mayormente nublado, pero sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, ya que las ráfagas podrían complicar el tránsito en rutas, además de provocar caída de ramas o afectar estructuras livianas.