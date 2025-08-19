Huracán va por la remontada contra Once Caldas en el Ducó

En Parque Patricios, por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana, el Globo buscará replicar su buen presente en el Torneo Clausura y dar vuelta la serie para pasar a cuartos, tras la derrota sufrida en la ida. Se miden desde las 19.

Hoy 15:33

Huracán recibirá a Once Caldas este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Frank Darío Kudelka deberá revertir el 1-0 sufrido en Manizales si quiere avanzar a la próxima fase, donde enfrentará al ganador de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Cómo llegan los equipos

El Globo atraviesa un gran presente en el Torneo Clausura: viene de ganarle a Argentinos Juniors y acumula tres triunfos consecutivos, lo que lo llevó a la tercera posición de la Zona A. Además, recupera a Matko Miljevic, ausente en la ida por lesión, una pieza clave para potenciar el ataque y buscar la remontada ante su gente.

En cambio, Once Caldas llega con un panorama distinto: todavía no ganó en el Clausura colombiano y apenas suma tres puntos en seis partidos. Sin embargo, logró imponerse 1-0 en la altura de Manizales y buscará resistir en Buenos Aires para dar el golpe y meterse entre los ocho mejores.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuen Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez.

DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: Parra Marín; Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata; Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes.

DT: Hernán Darío Herrera.