En vivo: Huracán va por la remontada contra Once Caldas en el Ducó

En Parque Patricios, por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana, el Globo buscará replicar su buen presente en el Torneo Clausura y dar vuelta la serie para pasar a cuartos, tras la derrota sufrida en la ida. Se miden desde las 19.
Huracán recibirá a Once Caldas este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Frank Darío Kudelka deberá revertir el 1-0 sufrido en Manizales si quiere avanzar a la próxima fase, donde enfrentará al ganador de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.
