Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

En vivo: Huracán va por la remontada contra Once Caldas en el Ducó

En Parque Patricios, por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana, el Globo buscará replicar su buen presente en el Torneo Clausura y dar vuelta la serie para pasar a cuartos, tras la derrota sufrida en la ida. Se miden desde las 19.

Hoy 20:15
Huracán Once Caldas

Huracán recibirá a Once Caldas este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Frank Darío Kudelka deberá revertir el 1-0 sufrido en Manizales si quiere avanzar a la próxima fase, donde enfrentará al ganador de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético Huracán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quién era Ayelén Sayago Sández, la docente y rectora cuya muerte enluta a Loreto
  2. 2. El fuerte viento se hace sentir en Santiago: cayó un enorme cartel sobre la Av. Pedro León Gallo
  3. 3. “Me mandé una cagada”: la confesión de Gimena Accardi sobre su relación con Nico Vázquez
  4. 4. Termas: fuerte accidente entre una camioneta y una moto dejó a una joven con fracturas
  5. 5. Una jubilada murió atropellada por el colectivo en el que viajaba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT