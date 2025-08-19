Legislatura: declaran de interés provincial las VII Jornadas de Diabetes del NOA que se realizará en Las Termas

Además se declaró de interés: las XXVI Jornadas Santiagueña de Enfermería y el II Encuentro de Estudiantes de Enfermería y la diplomatura en Acompañamiento Terapéutico, Desarrollo de Competencias para Profesionales y Cuidado Integral de la Salud Mental.

La Cámara de Diputados declaró esta tarde de interés provincial, legislativo, social y de la salud las “VII Jornadas de Diabetes del NOA Fortalezas y Oportunidades” que se realizarán el 26 y 27 de septiembre próximo en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder se declaró de interés las mencionadas Jornadas que según argumentaron los diputados “constituyen un espacio de gran relevancia para la provincia, ya que fomenta la capacitación contínua del personal de salud, incentiva la investigación y favorece la articulación entre instituciones públicas y privadas, en beneficio directo de la comunidad santiagueña y de toda la región”.

Felicitan a diputados que van por distintas candidaturas y por su trabajo en la Legislatura

Previo al trabajo legislativo, diputados expresaron sus felicitaciones a sus pares que fueron elegidos para representar a sus respectivos partidos en cargos electivos a nivel nacional y provincial en las elecciones del próximo 26 de octubre.

De la misma manera, el Presidente del cuerpo felicitó a los parlamentarios que fueron proclamados como candidatos de sus respectivos espacios políticos y valoró también a "aquellos que forman parte de esta Legislatura y que no están incluídos como candidatos ya que demostraron un fuerte compromiso con su trabajo político".

Asimismo, los instó a seguir "aportando a la política desde el lugar que les toque, porque sólo con política hay una verdadera democracia".

Declaraciones de interés

Durante el trabajo legislativo, se aprobó un despacho de la Comisión Mixta de Legislación General y Economía, sobre un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que adhiere a la provincia de Santiago del Estero a las Resoluciones CP N° 15/2024 y 23/2024, de fechas 27 de junio de 2024 y 12 de septiembre de 2024, de la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral.

Además se declaró de interés: las XXVI Jornadas Santiagueña de Enfermería y el II Encuentro de Estudiantes de Enfermería (12 y 13/09) y la diplomatura en Acompañamiento Terapéutico, Desarrollo de Competencias para Profesionales y Cuidado Integral de la Salud Mental (30/09).

También se declaró de interés: el evento “Info en movimiento” (30/08) en la Costanera Norte; el acto por el Centenario de la Escuela Superior Nº 150 “Profesor Andrés Ferreyra” de la ciudad de La Banda (22/08) y la Jornada Científica: “Pasado, Presente y Futuro del Profesional Obstétrico en Santiago del Estero” (28/08).

Emotivos reconocimientos a "Musha" y "Chaca" Carabajal

Encabezados por el presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, hoy se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados sendos reconocimientos post mortem a Mario Rolando "Musha" Carabajal y a Eduardo "Chaca" Carabajal.

En la oportunidad, se entregó a Miriam Talone (esposa) y al reconocido cantautor "Cuti" Carabajal, la declaración y plaqueta de reconocimiento a la trayectoria del músico, compositor e intérprete santiagueño "Musha" Carabajal, por su aporte a la cultura popular y su compromiso con la difusión y enseñanza del folclore.

Asimismo, Estela Noriega (esposa) e hijos de “Chaca” Carabajal recibieron la declaración y plaqueta de reconocimiento a la trayectoria del exconcejal y exdefensor del Pueblo de la ciudad de La Banda, reconociendo su labor comunitaria, su contribución al deporte y su aporte a la cultura local como impulsor y promotor del festival Naciona de La Salamanca.

Los diputados reconocieron la trayectoria de “Musha” y “Chaca” Carabajal, valorando en cada uno sus aportes a la cultura y a la santiagueñidad desde los distintos ámbitos donde se destacaron.