Dybala enfrió los rumores sobre Boca: “Tengo contrato en Roma”

La Joya descartó un arribo inmediato al Xeneize, pero dejó abierta la posibilidad de cumplir su sueño en el futuro y compartir cancha con su amigo Leandro Paredes.

Hoy 16:44

Paulo Dybala volvió a hablar sobre los rumores que lo vinculan con Boca Juniors y, aunque no cerró las puertas a un futuro en La Bombonera, descartó que sea en el corto plazo. En diálogo con Olga, el delantero de 31 años fue tajante: “Tengo contrato acá, así que por ahora sigo comiendo asado acá en Roma”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cordobés renovó a comienzos de año su vínculo con la AS Roma hasta junio de 2026, fecha que coincide con el inicio del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier negociación con Boca deberá esperar, al menos, hasta después de esa competencia.

El sueño de jugar en Boca sigue latente

A pesar de su negativa actual, Dybala es confeso hincha de Boca y mantiene una gran relación con Leandro Paredes, quien reveló en su presentación en el Xeneize que viene “volviéndolo loco” para convencerlo de sumarse. Incluso, el volante campeón del mundo lo elogió y dejó la puerta entreabierta: “Me encantaría por la clase de jugador y persona que es. Sé que para él también sería un sueño. Si le toca venir, bienvenido sea”.

Por ahora, la ilusión de los hinchas tendrá que esperar. Sin embargo, todo indica que tras el Mundial 2026 podría reactivarse la posibilidad de que Dybala y Paredes compartan equipo en La Bombonera.