Echeverri deja Manchester City y se irá cedido al Bayer Leverkusen

El Diablito tendrá su primera gran experiencia en la Bundesliga y compartirá equipo con Exequiel Palacios. Los Ciudadanos lo cede sin opción de compra y con todo el salario a cargo del club alemán.

Hoy 16:57

Claudio “Diablito” Echeverri, de 19 años, continuará su carrera en la Bundesliga: el chaqueño será nuevo jugador del Bayer Leverkusen tras acordar su cesión desde el Manchester City hasta el final de la temporada. El juvenil, que forma parte de la prelista de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, buscará sumar rodaje y protagonismo en un equipo que peleará por los primeros puestos del torneo alemán.

Los motivos de la salida

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Echeverri no estaba en los planes de Pep Guardiola para esta campaña y sonó en varios clubes europeos. El City evaluó primero cederlo al Girona —otro club del City Group— y también estuvo en carpeta de la Roma, pero las condiciones de la oferta italiana no convencieron. Finalmente, el Bayer Leverkusen presentó una propuesta rápida y convincente: no hay opción de compra y los alemanes pagarán el 100% de su salario.

El juvenil viaja este martes por la noche a Alemania, realizará la revisión médica mañana a primera hora y luego firmará contrato para ser presentado oficialmente ante la prensa.

El presente del Diablito y la nueva etapa

Echeverri llegó al Manchester City a principios de año, tras brillar en el Sudamericano Sub-20. Tuvo un proceso de adaptación que incluyó minutos en la final de la FA Cup y un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes ante Al-Ain, aunque una lesión en el tobillo lo frenó.

Ahora, en Leverkusen, el volante ofensivo compartirá plantel con Exequiel Palacios, otro ex-River y compañero en la Selección Argentina. El club alemán, que perdió a Xabi Alonso (nuevo DT del Real Madrid) y a figuras como Wirtz, Frimpong y Tah, está en pleno proceso de reconstrucción bajo la conducción de Erik Ten Hag.

El equipo debutará en la Bundesliga este sábado a las 10.30 frente al Hoffenheim, aunque es poco probable que Echeverri sea convocado. Sin embargo, la idea del cuerpo técnico es darle mucho más protagonismo del que tenía en Manchester.