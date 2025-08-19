Ingresar
La Reserva de Central Córdoba cayó ante Belgrano en Córdoba

El único gol del partido fue convertido a los 29 minutos del segundo tiempo por Jeremías Lucco, lo que le dio el triunfo al conjunto cordobés.

Hoy 22:18
Central Córdoba Reserva

La Reserva de Central Córdoba perdió 1-0 frente a Belgrano, en un encuentro correspondiente a la 6ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

El único gol del partido fue convertido a los 29 minutos del segundo tiempo por Jeremías Lucco, lo que le dio el triunfo al conjunto cordobés.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán se mantiene con 8 puntos y se ubica en la octava posición de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación.

El próximo compromiso será el miércoles 27 de agosto a las 19, cuando la Reserva ferroviaria reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Alfredo Terrera.

