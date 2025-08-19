La Reserva de Central Córdoba cayó ante Belgrano en Córdoba

El único gol del partido fue convertido a los 29 minutos del segundo tiempo por Jeremías Lucco, lo que le dio el triunfo al conjunto cordobés.

Hoy 22:18

La Reserva de Central Córdoba perdió 1-0 frente a Belgrano, en un encuentro correspondiente a la 6ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán se mantiene con 8 puntos y se ubica en la octava posición de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación.

El próximo compromiso será el miércoles 27 de agosto a las 19, cuando la Reserva ferroviaria reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Alfredo Terrera.