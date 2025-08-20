Ingresar
El oficialismo ratificó el veto de Milei al aumento de las jubilaciones

Luego de casi ocho horas de sesión, la cámara baja debate sobre la norma que el Gobierno resiste por su impacto fiscal. Antes, los legisladores ratificaron la ley de emergencia en discapacidad.

Hoy 20:27

La oposición consiguió dos tercios de los votos y aprobó insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad que había sido vetada por Javier Milei. Pero más tarde no pudo repetir ese resultado y quedó firme la anulación de la suba jubilatoria.

La sesión continúa con una larga lista de temas, con la extensión de la moratoria previsional y la asistencia a Bahía Blanca tras el temporal.

Además, tratarán los proyectos de los gobernadores para repartir ATN y una propuesta de Julio Cobos para modificar el huso horario.

