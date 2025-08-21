Se encuentra en etapa de finalización la obra de la intersección de Av. del Libertador y calles 23 y Lavalle

Nediani explicó que los trabajos, avanzan con el hormigonado final, habían sufrido demoras debido a cuestiones vinculadas a la propiedad privada, lo que requirió llegar a acuerdos con las familias involucradas para destrabar el proceso.

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, informó que la obra de pavimentación y mejora vial en la intersección de Avenida del Libertador con las calles 23 y Lavalle se encuentra en su etapa final, una intervención clave para el tránsito y la conectividad en la zona sur de la ciudad.

Nediani explicó que los trabajos, avanzan con el hormigonado final, habían sufrido demoras debido a cuestiones vinculadas a la propiedad privada, lo que requirió llegar a acuerdos con las familias involucradas para destrabar el proceso.

“Es cierto que la obra tuvo retrasos, pero responden a situaciones complejas que requerían diálogo y consenso con propietarios frentistas. Hoy podemos decir con satisfacción que eso fue resuelto y que estamos en la etapa final, con el hormigonado de Calle 23 y parte de Avenida del Libertador, lo que permitirá concretar la rotonda que une estas arterias”, señaló el intendente.

El tramo intervenido es de gran importancia para los vecinos y vecinas que circulan diariamente por la zona, ya que constituye un punto neurálgico de ingreso y egreso al casco urbano, además de conectar varios barrios.

El intendente destacó que se espera que la obra quede concluida en los próximos días, si las condiciones climáticas acompañan, y agradeció al Ministerio de Obras Públicas por el acompañamiento y la posibilidad de articular esfuerzos para su concreción.

“Estamos muy contentos de poder avanzar y dar respuesta a una demanda de la comunidad. Esta obra mejora la calidad de vida de los vecinos y también la seguridad vial. Vamos a seguir trabajando en cada rincón de La Banda con compromiso, planificación y diálogo”, finalizó Nediani.

De esta manera el municipio bandeño intensifica el desarrollo de obras para renovar y mejorar la infraestructura urbanística de La Banda, con el fin de brindar calidad de vida a los vecinos mejorando la transitabilidad en diferentes sectores de la ciudad, solicitando a los vecinos circular con precaución por la zona, ya que el personal continúa trabajando para completar las etapas previstas en los próximos días.