Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 24º
X
Somos Deporte

El Tribunal de Penas dio a conocer todas las sanciones del fútbol santiagueño

Las resoluciones afectan a todas las categorías del fútbol local, desde Primera División hasta divisiones formativas.

Hoy 20:34
Agua y Energía Central Argentino

El Tribunal de Penas de la Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer este jueves el listado completo de sanciones correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura 2025. Las resoluciones afectan a todas las categorías del fútbol local, desde Primera División hasta divisiones formativas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las decisiones más relevantes, se destacan suspensiones a jugadores por conducta violenta, acumulación de tarjetas y expulsiones directas, como así también advertencias a instituciones por incidentes menores. Algunos equipos deberán afrontar la quinta fecha con bajas sensibles, lo que podría influir en la definición de las zonas.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Siniestro vial en el Bº Los Flores: un motociclista fue hospitalizado tras ser atropellado por una combi
  2. 2. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Detuvieron a un enfermero por intentar obtener fentanilo con una receta falsa en un hospital de La Banda
  5. 5. Un niño de 6 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por una moto en el barrio Siglo XIX
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT