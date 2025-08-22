Ingresar
Con la presencia del gobernador Zamora, comenzó la 159° Reunión Plenaria de la Comisión Federal de Impuestos en Las Termas

Las Termas de Río Hondo alberga una nueva edición Reunión Plenaria de la Comisión Federal de Impuestos, con la participación de autoridades provinciales y nacionales para debatir sobre la coparticipación fiscal y el federalismo económico.

Hoy 10:02

La 159° Reunión Plenaria de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) comenzó a desarrollarse en Las Termas de Río Hondo, consolidando a la ciudad como sede de un encuentro clave para el federalismo fiscal argentino.

El evento se lleva a cabo en el Hotel Amerian Carlos V y cuenta con la presencia del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el jefe de Gabinete, Elías Suárez, el vicegobernador, Carlos Silva Neder, y el ministro de Economía, Atilio Chara, junto a autoridades nacionales como el secretario de Hacienda de la Nación, Cr. Carlos Guberman.

La Comisión Federal de Impuestos es el organismo encargado de controlar y fiscalizar la recaudación y distribución de la coparticipación federal de impuestos entre la Nación y las Provincias, garantizando el equilibrio financiero y la transparencia en la asignación de recursos.

Este tipo de reuniones fortalece el diálogo entre los distintos niveles de gobierno y permite avanzar en políticas de coordinación fiscal que impactan directamente en el desarrollo de las provincias.

