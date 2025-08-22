La Banda intensifica los trabajos de raleo, poda y equilibrio en los barrios Menéndez y San Martín

Con estas acciones, el municipio bandeño ratifica su compromiso con la mejora del entorno urbano, generando espacios públicos más seguros, accesibles y funcionales para el disfrute de todos los vecinos.

Hoy 15:42

La Municipalidad de la Ciudad de La Banda, desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, a través de la Dirección de Parques y Paseos dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos comentaron los trabajos que se están llevando a cabo en los barrios Menéndez y San Martín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, el director de Parques y Paseos, Gustavo Orellana dio detalles sobre las tareas que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad en el marco de un plan integral de mejora del espacio público.

El personal del área se encuentra trabajando en distintos sectores de la ciudad, donde se están realizando raleo, la poda de la copa y el equilibrio de los árboles, ya que durante años obstruyeron los tendidos eléctricos, provocando enredos y afectando el funcionamiento del alumbrado. Este proceso permitirá liberar los cables y garantizar su correcta instalación y seguridad.

“Estamos realizando cortes en puntos específicos, donde los árboles son de gran altura, tienen muchos años y representan un riesgo para la sociedad”, explicó el director.

Además, se están llevando adelante trabajos de desmalezamiento y rastreo en avenidas, plazas y otros espacios públicos, con la intervención tanto de cuadrillas manuales como de maquinaria pesada, como tractores.

“Estamos trabajando en toda la ciudad, brindando así mayor seguridad y mejores condiciones de higiene para todos los vecinos, le recomendamos contactar al municipio para coordinar la recolección de estos restos y evitar sanciones.”, remarcó Orellana.

Con estas acciones, el municipio bandeño ratifica su compromiso con la mejora del entorno urbano, generando espacios públicos más seguros, accesibles y funcionales para el disfrute de todos los vecinos.