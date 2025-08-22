El gobernador Zamora inauguró un hospital distrital en La Cañada y entregó viviendas sociales

Zamora encabezó la apertura del nuevo edificio del Hospital Distrital junto a funcionarios provinciales. Además, inauguró seis viviendas sociales, un camino enripiado de 21 km y una red eléctrica que beneficiará a parajes vecinos.

Hoy 17:18

El gobernador Gerardo Zamora, junto al jefe de Gabinete, Elías Suárez, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio totalmente equipado del Hospital Distrital de La Cañada, cabecera del departamento Figueroa.

En este marco también se oficializó la recategorización del establecimiento, mediante resolución del Ministerio de Salud, que dispuso elevar su nivel de prestación bajo la figura de Hospital Distrital al otorgarse mayor capacidad y complejidad en sus servicios.

Además, dejaron formalmente inauguradas 6 viviendas sociales; un camino enripiado de longitud de 21 km desde La Cañada a Maderas, y un tendido eléctrico que beneficia a los pobladores de los parajes La Candelaria, Pozo Cavado y Tres Chañares.

Gerardo Zamora

Las viviendas fueron construidas con fondos provinciales, a través de la Comisión Municipal de La Cañada y en conjunto a las asociaciones civiles Reflejos Cañadenses y Club Atlético Mitre de La Cañada.

También participaron de estas actividades el vicegobernador Carlos Silva Neder; los ministros de Salud, Natividad Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el secretario de Salud, Gustavo Salbaza; entre otras autoridases.

La Cañada

La comitiva fue recibida por el comisionado de La Cañada, Cristian Abiakel, quien fue parte del recorrido que comenzó por la casa de Malena Carabajal, donde se hizo la entrega simbólica de llaves de las viviendas sociales inauguradas en esta ocasión.

Luego, las autoridades se trasladaron al Hospital Distrital, a cargo del director Santiago Ábalos Mussi, quien participó de un recorrido por las instalaciones donde pudieron apreciar el equipamiento provisto para cada una de las áreas y saludar al personal.

Este centro asistencial brinda atención a un promedio diario de 70 pacientes, de poblaciones aledañas como Tres Chañares, Yacurmana, La Candelaria, Pozo Cavado, Remansito, La Ramada, La Esperanza, La Tapa, Las Libranzas, Km 613, Km 606, Rodeana, Madera y Villa Figueroa.

Cuenta con servicios de odontología, obstetricia, ecografía, ginecología, sala de rayos X, laboratorio, salas de internación, box de extracción; farmacia, administración, SUM, recepción, entrega de leche y vacunatorio. Además de sanitarios y habitación para médicos.

Tras el corte de cintas, la invocación religiosa fue realizada por el sacerdote Vicente Avellaneda, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Fernández.

Durante su discurso, Zamora hizo hincapié en la importancia y la movilidad social que implica invertir en salud y educación; comentó sobre la mirada del Gobierno provincial para continuar su avance en políticas públicas que buscan brindan igualdad de oportunidades para todos los santiagueños.

“Vamos a seguir trabajando para los jóvenes, pedimos disculpas por todos los errores que podemos cometer, queremos que todos los santiagueños tengan la igualdad de condiciones”, resaltó.

Además, destacó la vocación de los docentes y profesionales de la salud para cumplir con roles fundamentales dentro de toda sociedad.

En este contexto, se refirió al alcance del programa de viviendas sociales y garantizó su continuidad. Dijo además que “se lleva adelante con fondos totalmente provinciales y ya son 32.000 las viviendas que han sido entregadas en toda la provincia y se encuentran en construcción miles más”.

De igual manera aseguró que el Gobierno seguirá adelante con las soluciones habitacionales en todo el territorio provincial hasta cumplir el objetivo de que “ninguna familia se quede sin su techo digno”.