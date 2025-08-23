Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Con el Changuito Zeballos, Boca confirmó los convocados para enfrentar a Banfield

El delantero santiagueño integra la lista que dio a conocer este sábado Miguel Ángel Russo.

Hoy 17:19

Boca Juniors confirmó la lista de 24 convocados para enfrentar a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. La principal novedad es la ausencia de Kevin Zenón, quien perdió protagonismo tras manifestar su intención de ser transferido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista, que fue titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, quedó fuera de la nómina. Su lugar fue ocupado por Exequiel Zeballos, quien recuperó espacio en el plantel tras enfocarse nuevamente en la competencia y priorizar su continuidad.

Además, Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón tampoco fueron convocados, ya que no sumaron minutos con Russo y seguirán marginados. A las bajas futbolísticas se suman las lesiones de Ander Herrera –recién regresó a los entrenamientos con pelota tras su quinto desgarro– y Tomás Belmonte, lesionado frente a Huracán.

El entrenador mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco, citando a Agustín Marchesín, Javier García y Leandro Brey. El resto del plantel incluye a los habituales titulares, con la intención de combinar experiencia y juventud para visitar al Taladro con un equipo competitivo y equilibrado.

Lista completa de convocados: Marchesín, Brey, García; Advíncula, Barinaga, Figal, Di Lollo, Costa, Pellegrino, Blanco, Fabra, Battaglia, Delgado, Paredes, Alarcón, Braida, Palacios, Velasco, Janson, Aguirre, Zeballos, Merentiel, Giménez y Cavani.

Probable 11 de Russo frente a Banfield: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Paredes, Battaglia, Aguirre; Palacios; Merentiel y Cavani.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Exequiel Zeballos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Bº Mama Antula: motociclista resultó gravemente herido al chocar con un camión
  2. 2. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  3. 3. Güemes no levanta cabeza: perdió con Arsenal otro duelo clave y sufre por el descenso
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  5. 5. Camionero quedó detenido por un supuesto autorobo de $20 millones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT