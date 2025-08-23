Con el Changuito Zeballos, Boca confirmó los convocados para enfrentar a Banfield

El delantero santiagueño integra la lista que dio a conocer este sábado Miguel Ángel Russo.

Hoy 17:19

Boca Juniors confirmó la lista de 24 convocados para enfrentar a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. La principal novedad es la ausencia de Kevin Zenón, quien perdió protagonismo tras manifestar su intención de ser transferido.

El mediocampista, que fue titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, quedó fuera de la nómina. Su lugar fue ocupado por Exequiel Zeballos, quien recuperó espacio en el plantel tras enfocarse nuevamente en la competencia y priorizar su continuidad.

Además, Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón tampoco fueron convocados, ya que no sumaron minutos con Russo y seguirán marginados. A las bajas futbolísticas se suman las lesiones de Ander Herrera –recién regresó a los entrenamientos con pelota tras su quinto desgarro– y Tomás Belmonte, lesionado frente a Huracán.

El entrenador mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco, citando a Agustín Marchesín, Javier García y Leandro Brey. El resto del plantel incluye a los habituales titulares, con la intención de combinar experiencia y juventud para visitar al Taladro con un equipo competitivo y equilibrado.

Lista completa de convocados: Marchesín, Brey, García; Advíncula, Barinaga, Figal, Di Lollo, Costa, Pellegrino, Blanco, Fabra, Battaglia, Delgado, Paredes, Alarcón, Braida, Palacios, Velasco, Janson, Aguirre, Zeballos, Merentiel, Giménez y Cavani.

Probable 11 de Russo frente a Banfield: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Paredes, Battaglia, Aguirre; Palacios; Merentiel y Cavani.