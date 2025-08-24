Cuatro partidos le dan continuidad a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña

Esta tarde habrá acción en Capital, Forres, San Ramón y Beltrán.

Hoy 07:22

La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol seguirá este domingo con cuatro partidos que prometen.

En Forres, Atlético recibirá a Villa Unión desde las 16. En paralelo, Estudiantes enfrentará a Unión Santiago en la cancha del Pincha. En Beltrán, Independiente jugará ante Banfield, mientras que Vélez será local frente a Unión de Beltrán. Todos los encuentros se disputarán con público local y tendrán como antesala los partidos de Reserva desde las 14.

La fecha comenzó el jueves con el empate 0-0 entre Mitre e Independiente (F). El viernes, Sp. Fernández superó 1-0 a Sarmiento, Agua y Energía igualó 1-1 con Comercio, Central Córdoba venció 3-1 a Yanda FC y Central Argentino empató 0-0 con Instituto Santiago.

La programación se completará el lunes, cuando Güemes se enfrente a Defensores de Forres en cancha de Estudiantes de Huaico Hondo, también desde las 16 para Primera y a las 14 para Reserva.