Trump saludó a Ucrania en el Día de la Independencia y llamó a una paz negociada con Rusia

El expresidente de Estados Unidos envió un mensaje al pueblo ucraniano por el 34º aniversario de su independencia, en el que elogió su espíritu de resistencia e instó a alcanzar una paz negociada para detener la guerra con Rusia.

Hoy 07:44

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de felicitación a Ucrania con motivo del 34º aniversario de su independencia y aprovechó la ocasión para urgir el fin de la guerra desatada por la invasión rusa en 2022.

En una carta difundida por el mandatario Volodimir Zelensky, Trump destacó la valentía del pueblo ucraniano y su capacidad de resistencia frente a la agresión militar. “El pueblo ucraniano tiene un espíritu inquebrantable, y la valentía de su país inspira a muchos. Al conmemorar este importante día, sepan que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente”, señaló.

El mensaje coincidió con las celebraciones en Kiev y otras ciudades por el aniversario de la independencia, proclamada el 24 de agosto de 1991 tras la disolución de la Unión Soviética. Como cada año, se realizaron desfiles y homenajes a quienes defienden la soberanía nacional frente a las tropas rusas.

“Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido”, proclamó Trump, al tiempo que reiteró su apoyo a un “acuerdo negociado que conduzca a una paz duradera, que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania”.

Zelensky agradeció públicamente las palabras del mandatario estadounidense y reafirmó el compromiso de su país con la defensa de la libertad y el rechazo a cualquier cesión de territorio ocupado por Rusia. “Creemos que, trabajando juntos, podemos poner fin a esta guerra y lograr una paz verdadera para Ucrania”, expresó.