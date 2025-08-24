“Lo volvería a hacer”,aseguró un femicidia tras recibir su condena a prisión perpetua

Ariel Omar Pérez realizó esa escalofriante confesión Fue juzgado en un juicio abreviado por el crimen de Yanina Pérez de la Vega, ocurrido el 15 de febrero de 2024.

Hoy 08:25

La Justicia de San Juan condenó el viernes a prisión perpetua a Ariel Omar Pérez por matar a su expareja Yanina Pérez de la Vega en febrero de 2024. “Lo volvería a hacer”, aseguró el acusado ante el tribunal.

El juicio abreviado contra Pérez estuvo atravesado por su comportamiento agresivo y sus constantes interrupciones. Luego del proceso, los jueces resolvieron condenarlo a la pena máxima por el delito de homicidio triplemente agravado (por alevosía, por el vínculo y por contexto de violencia de género) sin ningún beneficio.

Esta sentencia fue unificada con una previa de un año por amenazas agravadas cometidas contra otra persona, informó el diario Tiempo de San Juan.

Antes de la audiencia, Pérez exigió no estar presente en la sala y avisó a través de su abogado que estaba dispuesto a firmar el convenio de juicio abreviado. Sin embargo, la jueza Flavia Allende, presidenta del tribunal, no se lo permitió.

Al verse obligado a presentarse, el agresor actuó con soberbia y se levantó del banquillo. En un momento, interrumpió la audiencia y desafió a las autoridades: “Quiero firmar e irme”, insistió.

Cuando la fiscalía repasaba los detalles del caso, volvió a levantarse, insultó a fiscales y tuvieron que pasarlo a otra sala, con custodiado, para escuchar el resto de la exposición.

Después le pidieron que reconozca que siguió a Pérez de la Vega, de 44 años, en la tarde 15 de febrero del año pasado, y que la apuñaló ocho veces en el cementerio del municipio de Angaco, donde ella trabajaba. Luego, escapó y estuvo prófugo varios días.

“Sí”, respondió ante la cámara. “Por amenazarme con que ella iba a matar a mis hijos, por eso la maté yo a ella”, aseguró.

Cuando se le pidió confirmar si aceptaba ser el autor material, el hombre insistió: “Y lo volvería a hacer”.

Conforme avanzaba la lectura, el agresor estalló y volvió a levantarse de la silla cuando le preguntaron si aceptaba el cargo de homicidio. “¡No me voy a sentar porque no se me da la gana! ¡No se me dan los huevos!”, exclamó mientras la autoridad judicial le pidió que se sentara de nuevo. A pesar de que los agentes intentaron calmarlo, Pérez permaneció de pie.

El acusado no se contuvo en ningún momento y siguió interrumpiendo hasta que las autoridades decidieron trasladarlo de nuevo al penal. La lectura de la resolución se hizo en su ausencia: fue sentenciado a prisión perpetua sin ningún beneficio hasta el cumplimiento total de la pena y fue declarado reincidente.