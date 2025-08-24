Argentina afronta un exigente compromiso ante República Dominicana buscando otra victoria en la AmeriCup

El seleccionado argentino enfrenta al equipo de Néstor “Che” García por la segunda fecha del Grupo C.

Hoy 08:27

La Selección Argentina buscará este domingo su segunda victoria en la AmeriCup de Nicaragua, cuando enfrente a República Dominicana desde las 16.10 en el Polideportivo Alexis Argüello, por la segunda fecha del Grupo C.

El conjunto albiceleste, que debutó con un sólido triunfo sobre Nicaragua por 94-70, tendrá enfrente a un rival de jerarquía que viene de superar a Colombia por 84-59. El choque será crucial, ya que ambos seleccionados aparecen como favoritos a quedarse con los dos primeros lugares del grupo.

La República Dominicana, dirigida por el bahiense Néstor "Che" García, cuenta con un plantel de alto nivel: bases como Andrés Feliz y Jean Montero, aleros anotadores como David Jones-García y Jassel Pérez, además de internos poderosos como Ángel Delgado y Joel Soriano. La química del equipo y su preparación los colocan como candidatos a pelear por una medalla, algo que solo lograron una vez (bronce en 2011).

Por su parte, Argentina no tiene a sus máximas figuras, pero llega con una preparación intensa que incluyó una gira por España e Italia. El elenco nacional pretende dar un golpe ante un rival directo y encaminar su clasificación a los Cuartos de Final.

Este duelo también tiene un condimento especial: en la última vez que se enfrentaron, República Dominicana venció a domicilio a la Albiceleste y la dejó afuera del Mundial 2023, con los jugadores cargando en hombros a García, quien meses antes había sido despedido como técnico argentino.

El encuentro será arbitrado por Roberto Vázquez (PUR), Matthew Myers (USA) y Alan Dos Santos (BRA), con Pedro Arturo Raga Martínez como comisionado. Todo indica que el partido podría definir al líder del Grupo C y revivir viejas cuentas pendientes.