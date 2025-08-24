Con el debut de tres argentinos en la primera jornada, arranca el US Open 2025

Tomás Etcheverry (58° del ranking mundial) se enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (43°) y Mariano Navone (74°) se medirá ante el local Marcos Giron (55°).

Hoy 11:28

Este domingo comenzará el US Open 2025, el último Grand Slam de la temporada, con siete tenistas argentinos en competencia.

En el cuadro masculino estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Federico Gómez, quien accedió tras superar la etapa de clasificación.

El primer día del torneo tendrá un atractivo duelo argentino: Tomás Etcheverry (58° del ranking ATP) se enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (43°) en la primera ronda. Además, Mariano Navone (74°), presente por segunda temporada consecutiva en el US Open, jugará ante el local Marcos Giron (55°), a quien derrotó recientemente en el debut del Winston-Salem Open en sets corridos.

En la edición pasada, Jannik Sinner se consagró campeón masculino por segunda vez en un Grand Slam, mientras que Aryna Sabalenka se quedó con el trofeo femenino y se consolidó entre las principales figuras de la WTA.

Partidos argentinos y destacados del primer día

Camilo Ugo Carabelli vs. Tomás Etcheverry | 15:10 | Court 10 | Primera ronda

| 15:10 | Court 10 | Primera ronda Mariano Navone vs. Marcos Giron | 16:00 | Court 11 | Primera ronda

| 16:00 | Court 11 | Primera ronda Emilio Nava vs. Tylor Fritz (#4) | 14:00 | Louis Armstrong Stadium | Primera ronda

| 14:00 | Louis Armstrong Stadium | Primera ronda Novak Djokovic (#7) vs. Learner Tien | 20:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

| 20:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda Ben Shelton (#6) vs. Ignacio Buse | 13:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

| 13:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda Aryna Sabalenka (#1) vs. Rebeka Masarova | 14:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

| 14:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda Jessica Pegula (#4) vs. Maya Sherif | 21:40 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

El US Open 2025 se podrá ver en vivo en Argentina a través de ESPN 2.