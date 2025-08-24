Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025 | 11º
X
Somos Deporte

Con el debut de tres argentinos en la primera jornada, arranca el US Open 2025

Tomás Etcheverry (58° del ranking mundial) se enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (43°) y Mariano Navone (74°) se medirá ante el local Marcos Giron (55°).

Hoy 11:28
US Open argentinos

Este domingo comenzará el US Open 2025, el último Grand Slam de la temporada, con siete tenistas argentinos en competencia. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el cuadro masculino estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Federico Gómez, quien accedió tras superar la etapa de clasificación.

El primer día del torneo tendrá un atractivo duelo argentino: Tomás Etcheverry (58° del ranking ATP) se enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (43°) en la primera ronda. Además, Mariano Navone (74°), presente por segunda temporada consecutiva en el US Open, jugará ante el local Marcos Giron (55°), a quien derrotó recientemente en el debut del Winston-Salem Open en sets corridos.

En la edición pasada, Jannik Sinner se consagró campeón masculino por segunda vez en un Grand Slam, mientras que Aryna Sabalenka se quedó con el trofeo femenino y se consolidó entre las principales figuras de la WTA.

Partidos argentinos y destacados del primer día

  • Camilo Ugo Carabelli vs. Tomás Etcheverry | 15:10 | Court 10 | Primera ronda
  • Mariano Navone vs. Marcos Giron | 16:00 | Court 11 | Primera ronda
  • Emilio Nava vs. Tylor Fritz (#4) | 14:00 | Louis Armstrong Stadium | Primera ronda
  • Novak Djokovic (#7) vs. Learner Tien | 20:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda
  • Ben Shelton (#6) vs. Ignacio Buse | 13:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda
  • Aryna Sabalenka (#1) vs. Rebeka Masarova | 14:00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda
  • Jessica Pegula (#4) vs. Maya Sherif | 21:40 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

El US Open 2025 se podrá ver en vivo en Argentina a través de ESPN 2.

TEMAS Us Open

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados
  2. 2. Mirtha Legrand, filosa con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo”
  3. 3. Cande Vetrano compartió un mensaje especial en medio de la ruptura de Accardi y Vázquez
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 24 de agosto de 2025: cielo despejado y máxima de 20°
  5. 5. “Lo volvería a hacer”, aseguró un femicida tras recibir su condena a prisión perpetua
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT