El CAMM Tabla Redonda celebró el “Día de las Infancias” con una tarde especial

Los pequeños recibieron obsequios y charlas educativas sobre salud y hábitos de cuidado personal.

Hoy 14:54

El CAMM N° 1 Tabla Redonda llevó adelante un agasajo para los niños y niñas del espacio, compartiendo una tarde sencilla pero cargada de significado en su día tan especial.

La jornada estuvo marcada por la alegría, los juegos y el acompañamiento de los equipos de salud, que prioriza no sólo la atención médica, sino también la contención y el bienestar de la infancia como parte fundamental del desarrollo comunitario.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Estos encuentros nos recuerdan que la salud también se construye con afecto, inclusión y alegría. Cada niño y cada niña es el futuro de nuestra ciudad, y debemos celebrarlos y cuidarlos siempre”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven el cuidado integral de la niñez y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en cada barrio de La Banda.

