La Municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma semanal de fumigación

Hoy 13:34

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Fumigación dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, dio a conocer el cronograma semanal de fumigación, que se llevará a cabo a partir del lunes 25 al jueves 29.

Esta iniciativa busca prevenir la propagación del mosquito Aedes Aegypti, que es el transmisor de la enfermedad del Dengue.

El operativo se realizará en diferentes barrios de la ciudad en los siguientes días: el lunes 25 en los barrios Amp. Primero de Mayo, Amp. Polear y La Bajada; el martes 26 en los barrios Rubia Moreno, Salta Prolongación y Torres del Río; el miércoles 27 en los barrios Misky Mayu, Parque Industrial y San Carlos; el día jueves 28 en los barrios Santa Clara, El Bosque y Unión Ferroviaria y finalmente el viernes 29 en los barrios Parque, Villa Inés y Villa Griselda.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani con la salud pública y el bienestar de los ciudadanos.

El municipio bandeño solicita a los vecinos colaborar y recomienda mantener limpios los patios, eliminar recipientes que acumulen agua y adoptar todas las medidas necesarias para evitar criaderos de mosquitos.