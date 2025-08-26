"Se nota la ausencia del Estado, el Gobierno Nacional no está presente con los industriales"

Así lo expresó Gabriel Llanos, referente del sector panadero, quien afirmó que la suba en los insumos sumado a la quita de subsidios a los servicios impactan negativamente, explicando así el nuevo incremento en el precio del pan.

Hoy 13:35

El precio del pan en Santiago del Estero sufrirá un aumento a partir del 1 de septiembre, pasando a costar $3 mil el kilo.

Este ajuste llega después de varios meses sin cambios en el precio, pero el aumento de los costos de producción y el ajuste de precios en otros productos hizo necesaria la medida.

En diálogo con Radio Panorama, Gabriel Llanos, referente del sector panadero detalló que "la bolsa de harina ha tenido incrementos; al aumentar el dólar, aumenta el trigo, que cotiza en bolsa. Pero ese es solo un costo, hay otros, entre ellos los servicios, que han incrementado muchísimo".

El referente señaló que cada panadería adopta distintas estrategias para afrontar la situación: "Hay con ofertas, incluso algunas venden el pan del día anterior a menor costo, cosas que antes no se hacían".

Además, criticó la falta de apoyo de Nación: "Se nota la ausencia del Estado, el Gobierno Nacional no nos cuida, no está presente con los industriales. Hemos perdido subsidios y los servicios han tenido incrementos muy notables".

En contrapartida, destacó el impacto positivo de las medidas provinciales: "Hay que reconocer que el gobierno de la provincia se involucra; al dar bonos a los empleados públicos, moviliza el consumo y beneficia a todo el comercio. Hemos tenido bastante movimiento en nuestros negocios, y eso es bueno porque mantenemos nuestra fuente laboral. Sin esos bonos, estaríamos muy mal".

Finalmente, destacó que muchas panaderías optaron también por diversificar sus propuestas, sumando productos de harina de algarroba, o servicios de cafetería o propuestas saludables. "Hoy hay mucha gente que consume pan sin harina de trigo, consume huevos, paltas, y el sector se está aggiornando a los requisitos de los clientes y además, es una estrategia para no perder mercado. Hacer los productos de panadería lleva tiempo y costo, hay productos para celíacos que no se puede hacer en una panadería sino tener un lugar exclusivo para evitar la contaminación. Hay gente que se dedica a hacer esos productos y muchas panaderías optan por comprarlo para revenderlo. Hay muchas alternativas".