El municipio bandeño impulsó una jornada de vacunación en empresas locales

En esta ocasión, el CIC San Carlos llevó adelante una jornada de inmunización destinada a los empleados de la empresa constructora El Bolsón.

Hoy 18:50

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, continúa fortaleciendo las acciones preventivas en distintos ámbitos de la ciudad. En esta ocasión, el CIC San Carlos llevó adelante una jornada de inmunización destinada a los empleados de la empresa constructora El Bolsón, que actualmente presta servicios en el barrio San Carlos.

En simultáneo, personal de la Sala San Javier realizó vacunación de Hepatitis B y doble bacteriana (dT) al personal de la empresa Real Tabacalera, completando esquemas de calendario y promoviendo la prevención en espacios laborales.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, subrayó: “Acercar la vacunación a los lugares de trabajo es una manera de garantizar derechos y cuidar la salud de los trabajadores, quienes muchas veces no pueden acercarse al centro de salud por cuestiones de horarios. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y el acceso equitativo a la salud”.

Estas iniciativas se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que ponen a la salud comunitaria y a la prevención como ejes fundamentales de la gestión municipal.