La UCSE será sede de un conversatorio por el 58° aniversario de Franja Morada

Hoy 19:29

En el marco del 58° aniversario de Franja Morada, el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) organiza este miércoles un conversatorio titulado “Juventud, Justicia y Derechos Humanos: una agenda en común”, que contará con la disertación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Dra. Matilde O’Mill.

La actividad se desarrollará mañana, miércoles 27 de agosto, a las 19.30 horas en el Salón Auditorio de la UCSE, y reunirá a estudiantes, docentes y jóvenes santiagueños interesados en reflexionar sobre el rol de la juventud en la construcción de una agenda política y social vinculada a la justicia y los derechos humanos.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca promover el diálogo, la participación y el compromiso ciudadano, en un contexto donde la mirada de las nuevas generaciones resulta clave para proyectar un presente más inclusivo y un futuro con mayor equidad.