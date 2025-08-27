“Soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”, aseguró Marcelo Corazza antes de su juicio

Este miércoles comenzó el juicio oral contra el productor televisivo, acusado de corrupción de menores, delitos que prevén penas de 3 a 15 años de prisión.

Hoy 12:10

Este miércoles se dio inicio al juicio a Marcelo Corazza, el productor televisivo acusado de corrupción de menores, con posibles condenas que van de 3 a 15 años de prisión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Antes de ingresar al tribunal, Corazza fue abordado por la periodista Mercedes Ninci, quien le consultó sobre cómo planeaba enfrentar el proceso judicial. “Me voy a defender donde me tengo que defender. La causa es un horror. No tengo nada que ver, soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”, respondió el productor, según el video compartido por la periodista en sus redes sociales.

Durante el breve encuentro con los medios, Corazza se mostró molesto por la cercanía del teléfono de Ninci, señalando: “No me acerqués tanto el teléfono, Mercedes”, antes de continuar su ingreso al tribunal.

El juicio se desarrollará en las próximas semanas, y se espera que la defensa de Corazza presente sus argumentos frente a las acusaciones por los delitos de corrupción de menores que pesan sobre él. Mientras tanto, el caso mantiene en alerta a los medios y a la sociedad, dada la relevancia pública del acusado y la gravedad de los cargos.