Este fin de semana se realizará la segunda Gran Feria de S.U.O.E.M.

Hoy 14:35

La comisión directiva del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (S.U.O.E.M.) de la ciudad de La Banda, informa que el próximo sábado 30 de agosto se realizará la 2da. Edición de la Gran Feria.

Esta importante actividad se llevará a cabo a partir de las 14 en el edificio del propio sindicato situado en la calle Avellaneda N° 666, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La feria comprenderá productos a precios populares de emprendedores, artesanos y productores locales. También habrá música en vivo y otros atractivos para las familias que se acerquen a compartir una jornada diferente.