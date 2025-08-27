El municipio bandeño llevó servicios de atención primaria a la comunidad en la Capilla Santa Rita

Durante la jornada se ofrecieron controles médicos clínicos y actividades educativas y recreativas impulsadas por la Oficina del Adulto Mayor.

En el marco del trabajo interinstitucional y con el objetivo de fortalecer el cuidado integral de la población, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un operativo en la Capilla Santa Rita de la ciudad, acercando la atención primaria a los vecinos y fieles de la comunidad.

Durante la jornada se ofrecieron controles médicos clínicos, completamiento de esquemas de vacunación para todas las edades, toma de signos vitales, asesoramiento nutricional y actividades educativas y recreativas impulsadas por la Oficina del Adulto Mayor.

El secretario de Salud, César Scabuzzo, expresó: “Nuestra presencia en este tipo de espacios de encuentro comunitario demuestra el compromiso de estar cerca de la gente. La salud no se limita a los centros médicos, también se construye en los barrios, en la familia y en cada institución que abraza a la comunidad. Con cada operativo reforzamos la prevención, el acompañamiento y el acceso igualitario para todos los bandeños”.

Por su parte, la responsable de la Oficina del Adulto Mayor, Joana Serrano, destacó: “Actividades como estas nos permiten unir la cercanía comunitaria con el cuidado integral de la salud. Acompañamos a los adultos mayores con juegos, consejería y propuestas que los invitan a sentirse activos, escuchados y valorados”.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que impulsa políticas públicas centradas en la prevención, el trabajo conjunto y la integración comunitaria, fortaleciendo los lazos entre el municipio, las instituciones y los vecinos.