Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 14:56

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 28 de agosto:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno)

de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Roberto Delgado, Manuel Frías, Haidee Pianetto, Sara Díaz de Raed) y a la localidad de Santo Domingo y los barrios El Timbo y La Reserva (dpto. Robles)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (Colonia Hipólito Irigoyen)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Industria, Vinalar y Santa Lucia de la ciudad Capital y a la localidad de Nueva Francia (dpto. Silipica)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de los barrios Primera Junta y San Martin de la ciudad Capital (comprendido entre Lavalle, Neuquén, Pedro León Gallo y Leopoldo Lugones) y a la zona rural de la Ruta 34 Vieja entre Forres y Fernández (dpto. Robles)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltrán (barrio Centro y sus zonas rurales aledañas).

Viernes 29 de agosto:

de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte de los barrios Tradición y América del Sur de la ciudad Capital (comprendido entre Narciso Gómez, Moreno, Solís, Brasil, Iguazú y Trinidad y Tobago)

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno)

de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios El Paraíso, San Fernando y Villa 9 de Julio de la ciudad de La Banda

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno)

de 10:30 a 13:30 hs afectando a parte del barrio Colon de la ciudad Capital (comprendido entre Colon, Maipú, Milburg y Hnos. Wagner)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de El Zanjón y Yanda (dpto. Capital).