Espert contó en detalle la agresión a Milei en la caravana por Lomas de Zamora y dijo que “la violencia del kirchnerismo en campaña es llamativa”

El incidente ocurrió en una de las esquinas más concurridas de Lomas de Zamora.

Hoy 17:43

Los principales dirigentes de La Libertad Avanza salieron a responsabilizar este miércoles a la "violencia del kirchnerismo" por los incidentes que ocurrieron en Lomas de Zamora que obligaron a la evacuación del presidente Javier Milei y a suspender la campaña proselitista cuando algunas personas arrojaron piedras sobre la comitiva.

Al repudiar la agresión, el portavoz presidencial Manuel Adorni sostuvo que "militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

"No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", añadió.

El inconveniente ocurrió cuando el Presidente encabezaba la caravana por el centro de Lomas de Zamora y en un momento la comitiva intentó pasar por la avenida Hipólito Yrigoyen hasta una plaza donde comúnmente se juntan los días miércoles jubilados y militantes de izquierda y de la agrupación HIJOS. Milei no pudo llegar a ese sector cuando comenzaron a llover proyectiles sobre la camioneta oficial.

Allí, cambiaron los planes, se desactivó la caravana y la comitiva fue evacuada.

En la previa de la caravana, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, le aconsejó a los vecinos que "los que quieran expresar su rechazo a Milei y a su forma de gobernar lo hagan en las urnas del 7 de septiembre".

"Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por Argentina", cerró su mensaje Otermín, pidiéndole a los lomenses que voten el 7 de septiembre por Fuerza Patria.

Poco le importó a los militantes el posteo del intendente, ya que arrojaron proyectiles a la comitiva presidencial y con el primer candidato José Luis Espert, quien se encontraba en la caja de la camioneta cuando se produjo el ataque, tuvo que ser evacuado por una moto.



"Estábamos ahí en pleno recorrido con el presidente Javier Milei, con la secretaria general de la presidencia Karina Milei recorriendo con la caravana, con la gente, gritando viva la libertad, que se termine la miseria del kirchnerismo", dijo el libertario.



La cosa "se puso muy violenta y por una cuestión de seguridad, no solo de la gente que nos acompañaba sino nuestra también, decidimos dar por terminado el hecho", añadió en diálogo con TN.