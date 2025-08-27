El “Pela” Romero vuelve a Santiago con su renovado "Basta de amores de Mierda"

Gonzalo Romero presentará su nueva charla “Basta de Amores de Mierda 2025” este domingo 31, a las 20 horas, en el Paraninfo de la UNSE.
Con más de 500.000 libros vendidos, 100.000 espectadores que presenciaron su charla ‘Basta de Amores de Mierda’ en toda la Argentina, Latinoamérica y España, Gonzalo ‘El Pela’ Romero vuelve para presentar un nuevo ida y vuelta - en vivo - con su público.
Un intercambio ameno, divertido y profundo, sobre cómo detectar, evitar o salir de relaciones tóxicas, esas que padecemos a diario todos los seres humanos.
El show será este Domingo 31 de Agosto a las 20hs en el Paraninfo de la UNSE. Las entradas están a la venta en Norteticket.com y boletería del teatro 25 de Mayo.