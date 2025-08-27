Ingresar
El “Pela” Romero vuelve a Santiago con su renovado "Basta de amores de Mierda"

Gonzalo Romero presentará su nueva charla “Basta de Amores de Mierda 2025” este domingo 31, a las 20 horas, en el Paraninfo de la UNSE.

Hoy 19:15
Gonzalo ‘El Pela’ Romero

Con más de 500.000 libros vendidos, 100.000 espectadores que presenciaron su charla ‘Basta de Amores de Mierda’ en toda la Argentina, Latinoamérica y España, Gonzalo ‘El Pela’ Romero vuelve para presentar un nuevo ida y vuelta - en vivo - con su público.

Un intercambio ameno, divertido y profundo, sobre cómo detectar, evitar o salir de relaciones tóxicas, esas que padecemos a diario todos los seres humanos.

El show será este Domingo 31 de Agosto a las 20hs en el Paraninfo de la UNSE. Las entradas están a la venta en Norteticket.com y boletería del teatro 25 de Mayo.

