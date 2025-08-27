Realizaron la apertura de un tramo de la calle Grecia en el barrio Los Inmigrantes

La intendente Fuentes supervisó los trabajos. Se trata de un trazado de 80 metros que incorporará a la red vial del sector.

Hoy 20:37

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó los trabajos de apertura de la calle Grecia, entre Japón y Lamadrid, en el barrio Los Inmigrantes, ante una solicitud de los vecinos para mejorar la vinculación en el sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Allí, dialogó con los residentes en la zona para explicar el progreso de las tareas que incluyen la limpieza y nivelación de la calzada en esta primera etapa, para posteriormente continuar con la obra de pavimentación.

La jefa comunal detalló que se trata de un trazado de 80 metros que incorporará a la red vial del sector. “Es una satisfacción que se pudo llevar a cabo desde el punto de vista legal la aplicación de una ordenanza al concretarse la donación de esta superficie que conecta calle Grecia entre Lamadrid y Japón, un viejo anhelo de los vecinos”, indicó.

Te recomendamos: Cultura de la Municipalidad lanzó el concurso Salón de Formato Mediano 2025 para artistas plásticos

La jefa comunal añadió: “Con estos trabajos, trabajamos en dos calles importantes, en la Bélgica y en el trazado actual; es decir, vamos avanzando considerando lo importante que es para esta zona de la ciudad”.

La Ing. Fuentes sostuvo que se comprometió con los vecinos a "continuar con la pavimentación ya que el barrio está pavimentado en su totalidad, y además instalar el alumbrado público”.