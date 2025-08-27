La intendente Fuentes participó del lanzamiento de las Olimpíadas Deportivas para el personal municipal 2025

La Ing. Fuentes recalcó que “las olimpíadas son parte de la agenda deportiva de la Municipalidad y se va a mantener siempre" porque se promueve la vida sana.

Hoy 20:46

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el Secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, participaron del lanzamiento de las Olimpíadas deportivas municipales de los trabajadores 2025, organizada por el gremio de Si.Mu.Sa en las instalaciones del Parque Sur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Allí, la jefa comunal fue recibida por el secretario General de la entidad sindical, Leonardo Álvarez, y empleados que participarán de las competencias. Allí, agradecieron el apoyo brindado en estos tiempos complejos por la economía nacional para que la familia municipal pueda compartir espacios de amistad, confraternidad y alentando el deporte.

La Ing. Fuentes recalcó que “las olimpíadas son parte de la agenda deportiva de la Municipalidad y se va a mantener siempre" porque se promueve la vida sana.

Resaltó que el deporte y el turismo como política de estado del gobierno, conducido por Gerardo Zamora, ha logrado que gente de todas las provincias y de otros países vengan a Santiago.

Te recomendamos: Realizaron la apertura de un tramo de la calle Grecia en el barrio Los Inmigrantes

Asimismo, destacó el protagonismo de los empleados para la atención de los servicios de la ciudad y que en virtud del equilibrio fiscal que tiene la municipalidad se acompañaron

todas las mejoras salariales de la Mesa de Diálogo y Trabajo.

A su turno, el Prof. Dapello transmitió el saludo y felicitaciones del gobernador Zamora y y la importancia de participar en las prácticas deportivas.

También formaron parte del lanzamiento, el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; el secretario de Gobierno, Néstor Machado y el subsecretario del área, Diego Brunet.

Las olimpíadas en su novena edición, se desarrollarán hasta el mes de noviembre en las diferentes disciplinas, como el fútbol en las categorías masculino y femenino, básquet masculino y femenino, vóley, cestoball y truco.