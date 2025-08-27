Aguas de Santiago continúa con la reparación de la red cloacal en calle Independencia y Urquiza

Conductores deberán tener en cuenta que el tramo de esa calle permanecerá cerrado y que también se producen desvíos temporales del tránsito.

Hoy 20:50

La empresa Aguas de Santiago continúa con la ejecución de la obra de reparación de conductos de cloacas en calle Independencia, entre Urquiza y Mitre, para reemplazar un antiguo colector.

Mientras se extiendan los trabajos, deberán tener en cuenta que el tramo de esa calle permanecerá cerrado y que también se producen desvíos temporales del tránsito en las intersecciones de las calles Roca y Urquiza y en la esquina de 9 de Julio e Independencia, para redirigir la circulación de vehículos y descomprimir la zona.

Al respecto, Sebastián Paz Zavalía, gerente general de Aguas de Santiago, explicó: “Son residuos de la vieja red cloacal que estamos terminando de eliminar, por ejemplo ya se cambió la zona de la plaza Libertad y de otras áreas del centro, y van quedando algunas cuadras como estas donde la colectora tiene más de 100 años; cuya construcción data de 1912. Vamos cambiando y tratando de impactar lo menos posible a las familias y comercios que son afectados por esto. Entendemos los problemas y le pedimos disculpas, aunque esto es inevitable y es un trabajo que hay que hacerlo”.

Indicó que los trabajos se realizan en una profundidad de 4 metros y son complejos porque se deben adoptar medidas de seguridad para los operarios. La tarea incluye cavar, retirar el caño que tiene su material descompuesto, extraer la tierra y reemplazar por un caño nuevo.