Aguas de Santiago continúa con la reparación de la red cloacal en calle Independencia y Urquiza

Conductores deberán tener en cuenta que el tramo de esa calle permanecerá cerrado y que también se producen desvíos temporales del tránsito.
La empresa Aguas de Santiago continúa con la ejecución de la obra de reparación de conductos de cloacas en calle Independencia, entre Urquiza y Mitre, para reemplazar un antiguo colector.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Mientras se extiendan los trabajos, deberán tener en cuenta que el tramo de esa calle permanecerá cerrado y que también se producen desvíos temporales del tránsito en las intersecciones de las calles Roca y Urquiza y en la esquina de 9 de Julio e Independencia, para redirigir la circulación de vehículos y descomprimir la zona.
Al respecto, Sebastián Paz Zavalía, gerente general de Aguas de Santiago, explicó: “Son residuos de la vieja red cloacal que estamos terminando de eliminar, por ejemplo ya se cambió la zona de la plaza Libertad y de otras áreas del centro, y van quedando algunas cuadras como estas donde la colectora tiene más de 100 años; cuya construcción data de 1912. Vamos cambiando y tratando de impactar lo menos posible a las familias y comercios que son afectados por esto. Entendemos los problemas y le pedimos disculpas, aunque esto es inevitable y es un trabajo que hay que hacerlo”.
Te recomendamos: Realizaron la apertura de un tramo de la calle Grecia en el barrio Los Inmigrantes
Indicó que los trabajos se realizan en una profundidad de 4 metros y son complejos porque se deben adoptar medidas de seguridad para los operarios. La tarea incluye cavar, retirar el caño que tiene su material descompuesto, extraer la tierra y reemplazar por un caño nuevo.