Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 21º
X
Locales

Aguas de Santiago continúa con la reparación de la red cloacal en calle Independencia y Urquiza

Conductores deberán tener en cuenta que el tramo de esa calle permanecerá cerrado y que también se producen desvíos temporales del tránsito.

Hoy 20:50
Arreglo de cloacas

La empresa Aguas de Santiago continúa con la ejecución de la obra de reparación de conductos de cloacas en calle Independencia, entre Urquiza y Mitre, para reemplazar un antiguo colector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mientras se extiendan los trabajos, deberán tener en cuenta que el tramo de esa calle permanecerá cerrado y que también se producen desvíos temporales del tránsito en las intersecciones de las calles Roca y Urquiza y en la esquina de 9 de Julio e Independencia, para redirigir la circulación de vehículos y descomprimir la zona.

Al respecto, Sebastián Paz Zavalía, gerente general de Aguas de Santiago, explicó: “Son residuos de la vieja red cloacal que estamos terminando de eliminar, por ejemplo ya se cambió la zona de la plaza Libertad y de otras áreas del centro, y van quedando algunas cuadras como estas donde la colectora tiene más de 100 años; cuya construcción data de 1912. Vamos cambiando y tratando de impactar lo menos posible a las familias y comercios que son afectados por esto. Entendemos los problemas y le pedimos disculpas, aunque esto es inevitable y es un trabajo que hay que hacerlo”.

Te recomendamos: Realizaron la apertura de un tramo de la calle Grecia en el barrio Los Inmigrantes

Indicó que los trabajos se realizan en una profundidad de 4 metros y son complejos porque se deben adoptar medidas de seguridad para los operarios. La tarea incluye cavar, retirar el caño que tiene su material descompuesto, extraer la tierra y reemplazar por un caño nuevo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora
  2. 2. Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado
  3. 3. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  4. 4. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, Francos cruzó a la oposición: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"
  5. 5. Los Juríes: adolescente de 16 años en moto resultó con heridas graves tras un choque
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT