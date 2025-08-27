El municipio entregó indumentaria deportiva al personal del área de Deportes

Fuentes entregó nueva indumentaria para el personal del área de Deportes y destacó el papel que cumplen dictando clases de gimnasia y realizando actividades recreativas.

Hoy 20:57

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó nueva indumentaria para el personal del área de Deportes y destacó el papel que cumplen dictando clases de gimnasia y realizando actividades recreativas para la comunidad.

"La tarea de ustedes dentro de la estructura municipal es fundamental porque la ciudad se ha transformado en un polo deportivo desarrollado por la provincia; un concepto claro es la avenida Maradona a partir del Centro de Alto Rendimiento y que finaliza en la pista de skate cuya obra se está finalizando", indicó.

La jefa comunal agregó: "Consideramos que la actividad deportiva hace personas más sanas, equilibradas y felices. Por ello, la tarea que realizan es importante para la sociedad de manera positiva".

También la Ing. Fuentes destacó la intervención que tiene el equipo de deportes en los centros de jubilados en donde llevan adelante clases de gimnasia gratuitas "ya que en todas las etapas de la vida se necesita de la actividad física".

Por su parte, Silvia Gerez, destacó el hecho de que la intendente haya provisto nuevamente de la indumentaria a una de las áreas que forman parte de la familia municipal.

Durante el acto, la intendente estuvo acompañada por los secretarios de Gabinete, Daniel Kobylañski; de Gobierno, Néstor Machado y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila, además del subsecretario de Gobierno, Diego Brunet, y el encargado del área de Deportes, Santiago Ingrata.