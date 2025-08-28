Una propuesta de casamiento sorprendió en pleno partido de básquet en el club Almirante Brown

En pleno partido de la Liga ASBA, Luciano impresionó a Clara con una romántica petición que arrancó aplausos y emoción en toda la cancha.

Hoy 11:00

Lo que parecía un simple encuentro en el club Almirante Brown, en la capital santiagueña, terminó convirtiéndose en un momento inolvidable. El partido formaba parte de la Liga ASBA, la liga amateur de básquet de Santiago del Estero, y enfrentaba a San Blas distribuidora vs SRL.

Luciano Buenvecino, uno de los jugadores, fingió una “grave lesión” tras intentar una bandeja, lo que generó la preocupación inmediata de su pareja, Clara, que se acercó a asistirlo. Sin embargo, todo se trataba de una emotiva puesta en escena organizada con la complicidad de sus amigos.

Cuando ella llegó a su lado, Luciano sacó un anillo de compromiso y le pidió casamiento. Entre aplausos, risas y emoción en la cancha, Clara dio el esperado “sí”.

El inesperado giro convirtió el partido en una celebración y el club fue testigo de un momento que la pareja recordará para siempre. ¡Felicidades!