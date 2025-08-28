Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 16º
X
Locales

Una propuesta de casamiento sorprendió en pleno partido de básquet en el club Almirante Brown

En pleno partido de la Liga ASBA, Luciano impresionó a Clara con una romántica petición que arrancó aplausos y emoción en toda la cancha.

Hoy 11:00
Casamiento básquet

Lo que parecía un simple encuentro en el club Almirante Brown, en la capital santiagueña, terminó convirtiéndose en un momento inolvidable. El partido formaba parte de la Liga ASBA, la liga amateur de básquet de Santiago del Estero, y enfrentaba a San Blas distribuidora vs SRL.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luciano Buenvecino, uno de los jugadores, fingió una “grave lesión” tras intentar una bandeja, lo que generó la preocupación inmediata de su pareja, Clara, que se acercó a asistirlo. Sin embargo, todo se trataba de una emotiva puesta en escena organizada con la complicidad de sus amigos.

Cuando ella llegó a su lado, Luciano sacó un anillo de compromiso y le pidió casamiento. Entre aplausos, risas y emoción en la cancha, Clara dio el esperado “sí”.

El inesperado giro convirtió el partido en una celebración y el club fue testigo de un momento que la pareja recordará para siempre. ¡Felicidades!

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Con goles de Messi, Inter Miami se impuso ante Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup
  3. 3. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  4. 4. Jorge Newbery se quedó con el duelo ante Quimsa en el inicio del Pre-Federal “60 años de Canal 7”
  5. 5. Claudia Schiffer celebró sus 55 años con postales en traje de baño y deslumbró a sus seguidores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT