Sorteo Champions League 2026: hora, dónde ver en vivo, bombos y formato

La ceremonia definirá los cruces de la 71° edición del torneo más importante de Europa, que se disputará desde el 8 de julio de 2025 hasta la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.

Hoy 12:31

Este jueves 28 de agosto, desde las 13.00 (hora Argentina), se realizará el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia. La ceremonia definirá los cruces de la 71° edición del torneo más importante de Europa, que se disputará desde el 8 de julio de 2025 hasta la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.

Formato del sorteo

Los 36 equipos clasificados estarán divididos en cuatro bombos según su coeficiente UEFA. El PSG, último campeón, será el cabeza de serie del Bombo 1.

El procedimiento combina el sistema tradicional con un software automatizado:

Cada club jugará ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante).

(cuatro de local y cuatro de visitante). Se enfrentarán a dos rivales por bombo .

. No pueden cruzarse equipos de la misma federación ni superar dos oponentes del mismo país.

Bombos del sorteo de la Champions League 2026

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas, Benfica.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhague.