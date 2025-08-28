La reacción de Mauro Icardi y la China Suárez a la red de trolls que lideraría Wanda Nara

El futbolista y la actriz reaparecieron tras un nuevo escándalo de la conductora de Masterchef.

Hoy 17:46

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a ser noticia tras publicar una imagen juntos que revolucionó las redes sociales. El futbolista sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram al compartir una foto romántica con la actriz, acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido.

“No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió el futbolista del Galatasaray junto a un emoji de corazón negro y la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio le retribuyó el posteo con una respuesta acaramelada: “Te amo”. La publicación, que ya supera los 300 mil likes en pocas horas, generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

El posteo viene luego de que en Puro Show Fernada Iglesias diera a conocer la red de trolls que comandaria Wanda Nara contra Eugenia. Mientras la conductora sigue protagonizando de escándalos en la Argentina, Mauro y la China se muestran más unidos que nunca.

Fernanda Iglesias aseguró tras una larga investigación que Wanda Nara comandaría una red trolls para atacar a la China Suárez. Según la periodista, la conductora sería la autora intelectual del grupo integrado por fanáticos suyos, quienes obtendrían regalos o dinero a cambio.

Quien coordinaría “la banda” es la amiga y kinesiologa de la mediática, Luciana Campil, quien se presentó a declarar en la causa penal en contra de Mauro Icardi por violencia. “Es la que baja línea de lo que hay que decir e instala temáticas en las redes, como por ejemplo, ‘ahora hay que decir que hay que pagar la cuota alimentaria’" , contó la panelista.