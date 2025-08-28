Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 22º
X
Locales

Alumnos de los departamentos Figueroa y Río Hondo visitaron Casa de Gobierno

Fueron recibidos por el ministro de Gobierno Marcelo Barbur.

Hoy 20:34

El ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió este jueves por la mañana en Casa de Gobierno la visita de alumnos del Jardín de Infantes N° 667 anexo de la Escuela N° 889, de la localidad de Colonia Minerva, departamento Figueroa, y de la Escuela N° 843 de Los Núñez, departamento Río Hondo.

Un total de 50 alumnos acompañados por padres y docentes de ambas instituciones visitaron la sede central del Poder Ejecutivo Provincial y fueron recibidos por el ministro en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”.

Luego de darles la bienvenida en nombre del gobernador Gerardo Zamora, el ministro explicó que el deseo de todos quienes forman parte del gabinete provincial es que para los estudiantes “el compartir no sea solamente momentos en el aula y en el recreo, sino también a través de estos viajes que permite profundizar la amistad, la generosidad y otros valores”.

También en nombre del Gobierno destacó la labor de los docentes. “Reconocemos el enorme esfuerzo que hacen los docentes, sobre todo aquellos que trabajan en el interior de la provincia, que se trasladan de un lugar a otro y eso implica sacrificio, no solamente profesional, sino también sacrificio económico y demás. Ese esfuerzo sin dudas está basado en la noble vocación”, expresó.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo
  3. 3. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  4. 4. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  5. 5. Una propuesta de casamiento sorprendió en pleno partido de básquet en el club Almirante Brown
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT