El jefe de Gabinete participó de la firma de un convenio en el marco del “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”

El convenio establece los mecanismos para dar respuesta a personas infectadas y garantizar los recursos para la construcción de 400 viviendas sociales destinadas a familias con miembros que presenten serología positiva de esta enfermedad.

Hoy 12:34

El jefe de Gabinete de la provincia, Elías Suárez, participó este viernes de la firma de un convenio de cooperación y colaboración entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, en el marco del “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”, acto que se desarrolló en el Centro de Chagas y Patologías Regionales ubicado en el Hospital Independencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El convenio establece los mecanismos para dar respuesta a personas infectadas y garantizar los recursos para la construcción de 400 viviendas sociales destinadas a familias con miembros que presenten serología positiva de esta enfermedad.

El documento fue rubricado por la ministra de Salud, Natividad Nassif, y su par de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. También estuvieron presentes el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la directora de Enfermedades Transmisibles por Vectores, Sandra Seú; el subsecretario de Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Ernesto Fernández, y el asesor ministerial Oscar Ledesma Patiño.

Antes del acto, se hizo un recorrido por las instalaciones, donde el jefe de Gabinete dialogó con el personal médico y administrativo, donde pudo interiorizarse sobre el nuevo ecodoppler Mindray con tecnología de última generación que se puso en funcionamiento este día y que permitirá brindar un diagnóstico completo a pacientes con Chagas.

En esta oportunidad, Elías Suárez recordó que en el inicio de la primera gestión del gobernador Gerardo Zamora se hizo un relevamiento sobre enfermedades como el Mal de Chagas y que como parte de la estrategia para la erradicación de la vinchuca como principal agente vector, durante el mandato de Claudia Ledesma Abdala de Zamora se puso en marcha el programa de Viviendas Sociales, que actualmente lleva entregadas de forma gratuita más de 32.000 viviendas en todo el territorio provincial.

“Estas medidas tienen que ver con la visión de un Estado ordenado y eficiente que identifica los problemas y aplica los recursos para solucionarlos, como en este caso en materia de salud; así como también lo hacemos en educación y seguridad”, resaltó.

Mencionó además la reciente visita al futuro Hospital de Clínicas, que tiene una superficie cubierta de 17.000 metros cuadrados, y destacó la importante inversión que se hizo en el Hospital de Niños con equipamiento de primera calidad y una ampliación de grandes dimensiones próxima a inaugurarse.

A su turno, Sandra Seú hizo hincapié en la decisión política de poner en la agenda de gobierno la problemática del Mal de Chagas. Resaltó que esto hizo posible contar con indicadores que demuestran “cómo se ha bajado a cero prevalencia”, lo que permite seguir avanzando en el trabajo coordinado entre los equipos de Salud y de Desarrollo Social, parar obtener resultados “que impacten positivamente en la gente y lograr un acceso equitativo a la salud”.